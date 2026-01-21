Зарубежная недвижимость певицы Лолиты Милявской оценивается в значительную сумму, рассказал журналистам эксперт по недвижимости Марк Гершкович. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, несколько лет назад артистка приобрела апартаменты площадью 130 м² на курорте Солнечный Берег в Болгарии, недалеко от Бургаса. Во дворе комплекса есть парковая зона и несколько бассейнов.

Позже Лолита купила участок на побережье и построила двухэтажный домик в местечке «Розовая гора».

«Апартаменты будут стоить на 2026 год от 280 до 350 тыс. евро. Дом, учитывая большие размеры и актуальный дизайн, будет стоить от 500 до 630 тыс. евро»,— отметил Гершкович.

Ранее Милявская пожаловалась, что получает пенсию в размере 23 тыс. рублей. Эту сумму она назвала «копеечной», отметив, что ей «не на что было бы жрать» без накоплений и работы.

Певица уточнила, что в 2023 году она выплатила порядка 10 млн налогов. Она добавила, что тратит пенсию на оплату жилья в России.