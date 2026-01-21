Ларису Долину после скандала с квартирой отправили к психологу

Ларису Долину 19 января выселили из роскошной квартиры в Хамовниках. Приставы, полицейские, понятые, а также адвокат новой хозяйки жилья Полины Лурье Светлана Свириденко и адвокат певицы Мария Пухова приехали к многоэтажке, чтобы поставить точку в скандальной истории.

Сама 70-летняя исполнительница решила не проявляться у дома, где прожила почти 30 лет. Она передала ключи через помощника. Народ счел это высокомерием, мол, мотала нервы покупательнице и даже не извинилась, что втянула ее в такую историю.

Но, как сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин, дело вовсе не в надменности, Лариса Александровна в депрессии уже несколько месяцев и живет на таблетках. Психолог Валентин Денисов-Мельников прокомментировал поведение Долиной. Специалист заявил, что певице несмотря на состояние, все же следовало лично встретиться с Лурье.

"Ей лучше было приехать и завершить процесс самостоятельно – закрыть гештальт. Незавершенное действие застревает в памяти. В этом нет ничего хорошего. В результате она будет продолжать депрессовать по этому поводу", — заявил эксперт.

Денисов-Мельников посоветовал Ларисе Александровне посетить психолога, так как изменить случившееся она уже не в силах.