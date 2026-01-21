Кушанашвили раскрыл, когда закончит карьеру

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили заявил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что хочет уйти из профессии в 2030 году.

Кушанашвили пошутил, что «наворует» денег и уйдет на покой. Шоумен не хочет, чтобы люди видели, как он старивается.

«Я не хочу стариться, как они все (звезды шоу-бизнеса). Я не хочу быть развалиной на сцене», — поделился журналист.

В декабре 2025-го Кушанашвили рассказал, что получал 20 тысяч рублей за участие в шоу Андрея Малахова. Он уточнил, что гонорар Прохора Шаляпина в шоу составлял 40 тысяч рублей. По словам телеведущего, команда программы выдавала им эти деньги с видом, будто «делает одолжение». Телеведущий подчеркнул, что все шоу в передаче устраивал он и получал за это малые суммы.

По словам Кушанашвили, в то время сам Малахов получал $100 тысяч в месяц. Журналист возмутился словам коллеги, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст «обделял» его подобным гонораром.