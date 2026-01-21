Саша Черно из «Дома-2» прервала молчание после угроз забрать сына

Блогерша вышла на связь после скандала, связанного с болезнью сына. Экс-участница «Дома-2» заявила, что не считает себя плохой матерью.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно оказалась в центре скандала после эфира шоу «Пусть говорят». Общественные активисты и блогеры выдвинули против нее серьезные обвинения. Основная претензия касается воспитания пятилетнего сына Стефана. У мальчика диагностирована эпилепсия, он имеет задержку развития речи. По мнению критиков, телезвезда уделяет ребенку недостаточно внимания.

В рамках ток-шоу заявляли, что Черно якобы игнорировала медицинские риски еще во время беременности. Активистка Екатерина Микрюкова подчеркнула, что ребенок почти не говорит. Блогеры также возмутились поведением родителей. Пока Стефан находился в больнице после приступа, Саша и ее бывший муж Иосиф Оганесян посещали телевизионные съемки. Звезду обвинили в эгоизме и чрезмерном увлечении алкоголем.

После волны критики и требований лишить ее родительских прав, Черно обратилась к аудитории. Блогерша признала, что не является идеальной матерью — она иногда позволяет себе отдых и спиртное. При этом она настаивает, что самостоятельно обеспечивает сына и занимается его воспитанием без посторонней помощи.