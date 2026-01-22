Новогодний период назвали неудачным для артистов в России

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил в беседе с ТАСС, что этот новогодний период вышел неудачным для многих российских артистов.

Бабичев объяснил, что декабрь 2025-го оказался недостаточно прибыльным месяцем у исполнителей. По словам критика, спрос на артистов для частных мероприятий оказался низким. К примеру, некоторые музыканты получили мало заказов либо вообще остались без корпоративов.

«Были случаи, когда артисты планировали работать в новогоднюю ночь, но в итоге встречали праздник дома — с семьей или друзьями», — рассказал эксперт.

По словам Бабичева, подобная ситуация напрямую влияет на активность артистов в начале года. Отсутствие выступлений снижает мотивацию для выпуска нового контента.