Адвокат пояснил, может ли Джиган оспорить брачный договор

Адвокат Александр Бенхин пояснил, может ли рэпер Джиган оспорить брачный договор с блогером Оксаной Самойловой, чтобы получить половину совместного имущества. Об этом пишет РИАМО.

По словам адвоката, для пересмотра условий брачного договора Джигану придется доказать, что он не отдавал отчета своим действиям во время составления документа. Напомним, что согласно соглашению, все совместное имущество пары может уйти Самойловой.

При этом Бенхин подчеркнул, что в российской судебной практике уже был случай, когда брачный договор удалось оспорить — тогда актриса Лидия Шукшина смогла доказать, что не отдавала отчет своим действиям, когда подарила квартиру музыканту Бари Алибасову.

«Тогда Лидия Федосеевна-Шукшина, являвшаяся его женой на тот момент, вроде бы добровольно подарила ему квартиру. Спустя несколько лет эту сделку удалось “размотать” обратно, обосновав тем, что она не отдавала отчет своим действиям», — заявил он.

Ранее Джиган заявил, что хочет забрать себе половину имущества при разводе с Самойловой.