Актер Юрий Колокольников рассказал в беседе с «Газетой.Ru» о травме, полученной во время съемок фильма «Левша». По его словам, многие трюки в фильме он выполнял самостоятельно, несмотря на присутствие профессиональных каскадеров. Актер рассказал, что съемочный процесс был связан с постоянными физическими нагрузками и повышенным риском. Колокольников отметил, что участники съемок регулярно сталкивались с драками, погонями, взрывами и сложными трюками, в том числе с участием лошадей, из-за чего травмы и ушибы были практически неизбежны. Колокольников уточнил, что в какой-то момент сорвал поясницу, однако подчеркнул, что подобные инциденты являются нормальной частью кинопроизводства. Он добавил, что вся команда работала на пределе возможностей, а съемки сопровождались постоянными нештатными ситуациями. Также актер рассказал, что после таких проектов предпочитает отдых без активностей и считает лучшим отпуском возможность ничего не делать. Помимо этого, Колокольников прокомментировал номинацию на премию Actor Awards в Голливуде, отметив, что она польстила его самолюбию, но не повлияла на самооценку, передает «Радиоточка НСН».