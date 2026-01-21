Непростое детство и звездный час: где сейчас Маша Малиновская

Маша Малиновская обрела известность, когда переехала в Москву и устроилась на МУЗ-ТВ. Телешоу превратили ее в роковую женщину, однако была ли она на деле столь легкомысленной? В день 46-летия знаменитости Starhit вспомнил ее биографию.

Детские травмы

Марина Садкова родилась 21 января 1981 года в Смоленске. Она не слыла примерной ученицей, а проблемы в семье не способствовали концентрации ребенка на уроках: девочке было всего 10, когда ее родители развелись. Воспитанием школьницы занимались бабушка с дедушкой.

«Я очень переживала. Плакала несколько дней. Для меня это был сильный удар. Папа-военный служил в другом городе, а мы жили в Смоленске. И я не видела его несколько лет, он не звонил мне, не писал писем, не поздравлял с днем рождения. Я была на него очень обижена, потому что настал момент в моем подростковом возрасте, когда он мне был очень нужен, а его рядом не оказалось», — рассказывала знаменитость.

Общение с отцом возобновилось, когда Марина уже закончила школу. Николай Садков даже не попросил у дочери прощения за годы отсутствия, однако наверстал упущенное время в будущем, уже в отношениях с внуком.

После трех лет учебы на экономиста Садкова решила переехать в Москву. Поспособствовать желанию покинуть родной город могла и травма — однажды будущая знаменитость шла с одноклассницей домой из школы, когда какие-то мужчины схватили девочек, затолкали в машину и увезли в лес. Помочь стремлению могла и работа над самооценкой: считавшая себя «гадким утенком» Марина устроилась в модельное агентство, начала сниматься для рекламы и дефилировать на подиуме.

Неудача в любви и звездный час

20-летняя девушка оказалась в столице, где познакомилась с бизнесменом по имени Максим. Они поженились, однако союз ведущая впоследствии назовет фиктивным. Когда модель забеременела, то узнала, что супруг примет только мальчика. Отказавшись от опасной процедуры для определения пола, Марина вернулась в Смоленск, решив избавиться от любого напоминания о бывшем супруге, в том числе и от ребенка.

«Я сделала аборт намеренно, потому что не хотела от этого мужчины ни мальчика, ни девочку», — с сожалением говорила спустя годы Малиновская.

После развода Марина осталась без денег, поскольку не судилась за имущество и недвижимость. Бедное положение удалось поправить только с возвращением в Москву. На МУЗ-ТВ уже работала подруга блондинки Катя Жаркова, поэтому провинциалка получила пропуск в телестудию. Садкова легко прошла кастинг, но продюсеры предложили поменять ей имя — так появилась Маша Малиновская.

Была и еще одна рекомендация: увеличить бюст. Однако, вопреки устоявшемуся мнению, первую пластику Маша сделала не из-за грез о большом размере — после беременности и аборта форма груди испортилась. Женщина вставила импланты такого же объема, но операция оказалась неудачной и ей пришлось снова лечь под нож.

«Один сосок был в бюстгальтере, а второй, простите, смотрел в подбородок», — комментировала ситуацию Малиновская.

Маша вела хит-парады 10 Sexy, «Лучшая двадцатка», «Фабрика звезд» и эротическое реалити-шоу «Империя». Сперва она привлекала яркой внешностью, а после выяснилось, что блондинка отличается прямотой, граничащей с пошлостью. Апогеем работы Маши на ТВ стал страстный поцелуй с Тимати на Премии МУЗ-ТВ. В 2005 году она со скандалом уволилась с работы — вероятно, известность вскружила ей голову.

Впоследствии Маша жалела о решении, однако тогда бросилась покорять новые вершины: снималась в фильмах, писала книги об отношениях, а также стала депутатом Белгородской областной Думы по спискам ЛДПР. Впрочем, уже в октябре 2008 года ее исключили из партии из-за недостаточной дисциплины.

Через год Маша попробовала себя в амплуа певицы и диджея, параллельно снявшись для обложки Playboy. В 2011 году Малиновская смогла вернуться на ТВ и стать ведущей шоу «Соблазны», однако популярность знаменитости шла на спад. Поддерживать ее удавалось лишь скандалами.

Скандалы

В 2007 году Малиновская собралась выйти замуж за бизнесмена Евгения Морозова, однако в последний момент свадьбу отменили. После этого СМИ писали о романе ведущей с бизнесменом Денисом Давитиашвили. Спустя время Маша призналась, что мужчина поднимал на нее руку, а ей снова пришлось сделать аборт.

Следом у Малиновской произошло еще два недолгих романа, а один из избранников даже подарил ей квартиру в Одессе. Позднее ведущая влюбилась в чеченского бизнесмена Мамихана Мальсагова, с которым столкнулась на вечеринке. Мужчина был женат и обещал развестись, но так и не сделал этого.

Когда Малиновская забеременела, то решила оставить ребенка, несмотря на то, что Мальсагов так и не ушел к ней. До седьмого месяца Маша продолжала устраивать вечеринки и работать диджеем. Она распродала драгоценности и даже приняла материальную помощь от бывшего мужа — Денис поступил благородно, приехав к беременной от другого мужчины ведущей и вручив ей деньги. На свет маленький Мирон появился в простой смоленской больницей.

Машу не прекращали критиковать за перемены во внешности, называя жертвой пластической хирургии. Во время начала работы МУЗ-ТВ Маша была стройной, однако такая форма давалась ей огромным трудом. Кроме диет и спорта она порой прибегала к вредным и запрещенным в РФ тайским таблеткам для похудения. Впервые Малиновская попробовала разрекламированное средство в 22 года, а в 2018 году призналась Лере Кудрявцевой, что вновь возвращается к жесткому методу сброса веса.

Некоторые считали, что Малиновская не ограничивается приемом только этих запрещенных веществ. Несколько лет назад телеведущая Дана Борисова обмолвилась на телешоу, что ее коллега страдает наркоманией. Свою зависимость Малиновская категорически отрицала. Более того: именно отсутствие проблем с запрещенными веществами она связывала со спадом карьеры.

«Вы спрашивали, почему меня мало на телике. Ответ на поверхности: я не совокупляюсь с собаками, не принимаю наркотики, не бухаю, и меня не перепутали в роддоме. Ребята, время от времени я пишу синопсисы телешоу. Да, безграмотно, но с душой. Поскольку TV-боссам они не заходят, я решила делиться своими мыслями с вами время от времени», — откровенничала ведущая.

Поклонники надеются, что Машу впереди еще ждет встреча с мужчиной мечты. Впрочем, Малиновская справляется с образом сильной и независимой женщины, а ее самооценка за последние годы ощутимо выросла.