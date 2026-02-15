Ушел к молодухе и задолжал 19 млн: скандальная жизнь Ивлева

Долгие годы его имя ассоциировалось только с высокой кухней и популярными шоу, такими как «На ножах» и «Адская кухня». Однако шесть лет назад Константин Ивлев стал героем громкого публичного скандала, бросив жену после 23 лет брака ради молодой любовницы. Однако и с ней он пробыл недолго. Подробности личной жизни главного повара страны читайте в материале «‎Рамблера».

Первый брак и жестокое предательство

С первой женой, Марией, Константин познакомился задолго до того, как стал звездой федерального телевидения. Их отношения формировались в тот период, когда Ивлев только начинал строить карьеру шеф-повара, работал в малоизвестных ресторанах и еще не был медийной фигурой. Именно первая супруга прошла с Ивлевым путь от профессиональных поисков до громкого успеха, поддерживая его на каждом этапе.

Они прожили вместе 23 года. В браке родились двое детей: сын Матвей и дочь Мария (Маруся). Матвей уже взрослый, а младшая дочь учится в школе. Со стороны их союз выглядел стабильным и крепким. Ивлев редко делился подробностями личной жизни, репетно оберегая семью от потусторонних глаз и сплетен.

Однако в 2020 году стало известно о разводе Марии и Константина. Причем сказать, что он прошел тихо и мирно, нельзя. Мария публично заявляла, что причиной разрыва стала измена с молодой девушкой. И обвинения ее были обоснованными: жена Ивлева получила анонимное горяченькое видеосообщение, где были запечатлено свидание ее мужа с другой, сообщалось в издании Women.ru. С этого момента личная жизнь ведущего «На ножах» разделилась на «‎до» и «‎после».

Юная любовница и стремительный брак

Почти сразу после развода Ивлев начал появляться со студенткой журфака Валерией Куденковой, которая была моложе его, на минуточку, на 19 лет. К слову, на момент их знакомства шеф-повару было 47. Неудивительно, что этот роман вызвал бурную реакцию: одни потешались над шеф-поваром, другие во всем обвиняли кризис среднего возраста.

Но что оказалось еще более неожиданным — их свадьба. Ивлев позвал Куденкову замуж буквально спустя три дня с момента, как они съехались. Сам он потом признавался, что это был внезапный душевный порыв и он, проснувшись с утра, поехал возлюбленной за цветами и по дороге решил колечко обручальное прихватить.

В 2021 году пара поженилась. Телеведущий при любой подвернувшейся возможности кричал с экранов страны о любви к своей новой жене, называя ее «‎лучшей женщиной в своей жизни». Уже спустя год у новоиспеченных супругов родилась дочурка, которую назвали Никой. Однако, когда все наконец поверили в историю о настоящей любви, пара заявила о разводе.

Константин и Валерия не протянули в браке и пяти лет. В октябре 2025 года Куденкова опубликовала в своих соцсетях сообщение о том, что их отношениям пришел конец. Она подчеркнула, что расходятся они добрыми друзьями, и о причинах она рассказывать не собирается. Однако в Сети быстро поползли слухи о том, что Ивлев ушел от второй жены к еще более молоденькой девушке. Но доказательств этому пока нет.

Судебный иск и многомиллионный долг

Параллельно разворачивался конфликт с первой женой. В начале 2025 года Мария Ивлева заявила, что бывший супруг перестал помогать детям и задолжал ей 19 миллионов рублей по алиментам. По ее словам, на протяжении всех этих лет шоумен выплачивал ей ежемесячно только половину от назначенной суммы.

Женщина подала иск, обвинив бывшего мужа в сокрытии доходов и просила суд пересмотреть размер выплат. В результате на Константина Ивлева было заведено уголовное дело. Разбирательство еще в процессе, решения суда еще нет.

Громкое заявление второй жены

В декабре прошлого года вторая жена ведущего «Адской кухни» опубликовала душещипательный пост в своем аккаунте, где неоднозначно намекнула на то, что произошло у них с Ивлевым. Она заявила о том, что, несмотря на страх и стыд перед ребенком, смогла выбрать себя.

«‎В этом году включилось все, что я гасила в себе многие годы. Переезд, развод. Отвалилось очень много людей. Выяснения отношений, дележка, претензии, гнев, обида. Симбиоз невыносимых чувств будто выталкивал меня на новый уровень. Уровень, где я никогда себя больше не предам», — написала Куденкова.

В конце она сердечно поблагодарила уходящий год за то, что он якобы подарил ей себя. И в новом году бывшая Ивлева планирует закреплять результат. А вот Константин, в отличие от экс-супруги никаких громких заявлений, к сожалению, не делал и обещаний не давал.

