Болезнь, слухи о женитьбе и мнение об СВО: жизнь Цискаридзе

Поклонники народного артиста РФ Николай Цискаридзе подозревают, что их кумир скоро женится. News.ru рассказал, что известно об этом, состоянии здоровья танцора и его мнении об СВО.

Скорая свадьба?

Недавно Цискаридзе поделился в социальных сетях загадочной цитатой. Он привел известное высказывание немецкого композитора Карла Вебера.

«Женись на маленькой хрупкой женщине, ибо из всех зол надо выбирать меньшее», — написал он.

Как замечают СМИ, эта публикация не единственная причина для слухов. Сообщается, что в последнее время артист часто пребывает в приподнятом настроении, однако не раскрывает его причину.

Ранее в интервью журналистке Лауре Джугелии Цискаридзе заявил, что никогда не стремился к созданию семьи, поскольку не хотел брать на себя ответственность за другого человека. При этом он не согласился с мнением, что гении часто одиноки. В пример он привел писателей Бориса Пастернака и Льва Толстого, у которых были семьи.

Тяжелая болезнь

В молодости Цискаридзе оказался в больнице из-за золотистого стафилококка. Артисту пришлось пройти через 10 операций. В его палату даже приходил священник для проведения обряда причастия. После этого его состояние улучшилось: боль исчезла, а температура спала.

Цискаридзе подчеркивал, что остался жив только чудом. Он благодарил врачей за свое спасение.

Мнение об СВО

В сентябре 2022 года Цискаридзе заявил, что не собирается осуждать российские власти за проведение спецоперации, а также он решительно выступает за единство русского мира и постсоветских стран. Артист признавался, что эта точка зрения оттолкнула от него некоторых друзей.

«Очень важный выбор — я никогда не хотел поменять страну и язык. Для меня самое ценное, что я русский артист. В 90-е, когда все бежали из России, я наблюдал за тем, как относятся к тем, кто остался. Даже если ты лучший, но ты эмигрант. Я так не хочу», — пояснял танцор.

При этом Цискаридзе отмечал, что продолжает восхищаться певицей Аллой Пугачевой, несмотря на ее отъезд из страны и разницу в политических взглядах.