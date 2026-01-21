Рудковская вмешалась в конфликт Бекхэмов и заступилась за одну из сторон

Яна Рудковская высказала свое мнение о ситуации в семье Бекхэмов. Продюсер ничуть не колебалась и защитила одну из сторон.

Яна Рудковская никогда не скрывала свой интерес к семье Бекхэмов. Например, она не раз восхваляла Дэвида в своих постах, отмечая его неувядающую красоту. И теперь, когда драматическую ситуацию в звездном клане обсуждает весь мир, продюсер тоже не стала отмалчиваться.

В ТГ-канале Яна опубликовала пост, где высказалась на злободневную тему. Она начала с платья, в котором была невеста Бруклина Никола Пельтц. По словам младшего Бекхэма, за наряд сначала взялась его мама, однако отказалась его шить чуть ли не в последний момент. Никола в итоге выходила замуж в платье от Valentino. Кроме того, Виктория станцевала с Бруклином вместо Николы.

«Я считаю, что платье Valentino, которое надела Пельтц, не хуже, а лучше, чем бренд Виктории, и ценнее. Какой-то „не такой“ танец на свадьбе — тоже надуманная проблема. Ну станцевала, ну и что?» — написала Рудковская.

Недавние откровения Бруклина напомнили ей слезную исповедь принца Гарри.

«Родители будто не могут понять, каково это — быть ребенком знаменитостей. И из-за этого дети вот так вываливают все грязное белье на людей, которые их воспитали и вырастили», — возмутилась Яна.

Она уверена, что Никола и не посмотрела бы в сторону Бруклина, не будь он Бекхэмом.

Кстати, о самих Бекхэмах. Вчера журналистам удалось взять комментарий Дэвида на фоне разоблачающих откровений его сына. Футболист не стал вдаваться в подробности.