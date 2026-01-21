Любовный треугольник и печальный финал: драмы Людмилы Барыкиной

Людмила Барыкина стала последней женщиной, которая солировала в ВИА «Веселые ребята», однако ни одной видеозаписи ее выступлений до наших дней не дошло. В 80-е годы она пела в ресторанах, а на заре 90-х и вовсе перестала вести публичную жизнь. Starhit вспомнил жизнь и драмы вокалистки в день ее рождения.

Музыка с детства

Людмила Барыкина родилась 21 января 1953 года в молдавском городе Бельцы. Маме не с кем было оставлять девочку, и она брала ее с собой на работу в Дом культуры. С детства Люда получила доступ к фильмам и роялю, на котором пыталась подбирать мелодии из кино. Оценив увлечение Люды, родительница отдала ее в музыкальную школу.

Девочка играла на домбре, а после на купленном в кредит фортепиано, хотя больше интересовалась пением. После поездки к тете в Румынию 11-летняя Людмила заинтересовалась эстрадной музыкой. Уже на третьем курсе музыкального училища Барыкина стала петь с ансамблем «Орион», который после призового места на конкурсе «Янтарная труба» записался на студии фирмы «Мелодия».

Барыкина поступила в Кишиневскую консерваторию по классу вокала, но бросила учебу уже на втором курсе — она начала карьеру в джаз-оркестре «Букурия». В нем артистка пробыла полгода: встретив первого мужа она уехала вслед за ним в Ленинград, где устроилась в «Ленконцерт». Брак вскоре распался, а Людмила начала работать в ВИА «Добры молодцы». Там она записала «То не ветер ветку клонит», «Любит или не любит», «Разве могло быть такое», а также познакомилась со вторым мужем Аликом Петровым и писавшим для коллектива песни Юрием Антоновым. Вскоре композитор создал собственный ансамбль «Магистраль», куда переманил супругов.

Вокалистка становилась все более известна среди музыкантов и в 1976 году о ней узнал Давид Тухманов. Последний тайно записывал альбом «По волне моей памяти».

«Когда я записывала вокал, на фонограмме была бас-гитара, барабаны и ритм-гитра. Клавиш не было. Тухманов шифровался по полной программе. Он никому ничего не показывал и не рассказывал об этой работе», — вспоминала певица.

По приглашению Барыкина перешла из «Магистрали» в ВИА «Надежда», где второй солисткой была Людмила Шабина. Вместе с композицией «Осенний сад» вокалистка должна была отправиться на конкурс в Японию, однако из-за угона самолета пилотом-перебежчиком Виктором Беленко поездка отменилась. Людмила упустила возможность прославить песню на весь мир — слушатели больше запомнили ее в исполнении Софии Ротару.

Через некоторое время Барыкина ушла из «Надежды» и попыталась попасть в «Самоцветы», однако туда утвердили Елену Преснякову. Людмила же, по рекомендации Тухманова, пошла в ВИА «Веселые ребята», где заменила Аллу Пугачеву. В начале работы с «Веселыми ребятами» Барыкина была похожа на свою предшественницу, однако вскоре кардинально поменяла свой имидж: химически завитые волосы в стиле «афро» и сильный загар.

Тайная любовь

Многие приписывали вокалистке роман с Александром Буйновым, который тоже не был свободен. В одном из интервью он обмолвился, что любил ее. Кроме того, в одном из интервью он поведал запретном служебном романе, хоть и не раскрыл имени возлюбленной.

«Играло роль то, что мы ездили подолгу на гастроли, она была как фронтовая жена. Она была замужем, я был женат. Он из среды музыкантов, и я как музыкант чувствовал себя последним подонком в этом отношении. Полыхал огромный дом, дом страсти, любви. И она отдавала себе отчет, и я, что надо ставить крест в наших отношениях», — рассказывал артист.

Сопоставить факты помогла слова окружающих Барыкиной. Анатолий Алешин заявлял, что от бурного романа артистов, имена которых он предпочел не раскрывать, родилась двойня — ими оказались Иван и Мария, которые получили фамилию и отчество второго мужа Барыкиной. Сама артистка слухи не комментировала, однако именно после появления на свет детей Людмила ушла из ВИА, а ее брак распался.

Печальный конец

Хотя появление детей заставило артистку снизить свою загруженность, от музыкальной карьеры она не отказалась. Сперва Барыкина работала в варьете, а после выступала с ресторанной группой. Именно Людмила предложила коллегам сменить репертуар с советских песен на зарубежные, а также выступать в костюмах и с цветомузыкой. Музыканты стали зарабатывать в разы больше, не жалели денег на аппаратуру и добилась идеального звука.

Во время антиалкогольной компании в СССР коллектив сперва перешел из Центрального дома туриста в мотель «Солнечный», а позднее — в ресторан «Севастополь». К уходу оттуда Барыкину подтолкнула криминальная обстановка, представлявшая опасность.

Вокалистка побывала в США на гастролях в конце 80-х, однако на эмиграцию не решилась. Она могла продолжать выступать на сборных концертах, однако находила неприемлемым появление на сцену под фонограмму. Позднее звезда написала песню «Пароль дождь» и бэк-вокал для диска Игоря Афанасьева, а после исчезла с публики.

Новое появление произошло уже в 2009 году. Тогда она дала интервью, где рассказала о бурной творческой жизни. Снова на экранах Барыкину увидели только весной 2023 года, когда звезду навестил Андрей Малахов. Оказалось, что после ухода со сцены Людмила трудилась горничной и поварихой. От творчества ее окончательно оторвала болезнь.

«Надо было лечить или это, или артрит. А боли такие, что я по ночам кричала. В итоге после нескольких дней ампутировали ногу», — поясняла вокалистка.

За певицей ухаживал третий муж Александр, который верил, что после терапии женщина сможет наконец выходить на прогулки. Однако этого не произошло: 3 декабря 2023 года Людмила Барыкина ушла из жизни в возрасте 70 лет.