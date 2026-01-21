Назван возможный гонорар Пугачевой за частные концерты

Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко предположил, что певица Алла Пугачева запросит за частные выступления гонорар от ста миллионов рублей. Об этом он рассказал News.ru.

Ранее СМИ сообщили, что в 2026 году Пугачева готова выступать на «квартирниках» за пределами России. Отмечалось, что такие концерты могут состояться летом.

«Гонорар, скорее всего, будет необоснованно завышенный просто по причине того, что люди захотят получить то, что недоступно. Я думаю, что ее ценник будет переваливать за сто миллионов рублей», - так эти новости прокомментировал Рудченко.

По его мнению, речь идет не о «большом возвращении» на сцену, а о разовых выступлениях на закрытых мероприятиях. Рудченко отметил, что Пугачевой 76 лет, «и работать как раньше она уже не сможет».