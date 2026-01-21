Кушанашвили разразился гневной тирадой из-за выходки Диброва

После скандального видео телеведущего Дмитрия Диброва журналист Отар Кушанашвили изменил о нем мнение. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Это трагедия! Это человек, которым я восхищался, преклонялся… <...> Он должен был выйти и сказать: „Я опозорился перед вами, осрамил свою честь“, — возмутился Кушанашвили, пишет telegram-канал „Звездач“.

Осенью вокруг телеведущего Дмитрия Диброва разгорается крупный скандал. Ранее он появился на публике с расстегнутой ширинкой и торчащим из нее половым органом. На сторону Диброва встали телеведущие Анфиса Чехова и Оскар Кучера. Все подробности о скандале вокруг Диброва — в материале URA.RU.