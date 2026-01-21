Развод Джигана и Самойловой: появились подробности о разделе имущества

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) хочет оставить себе половину имущества при разводе с блогером Оксаной Самойловой. Как сообщает Telegram-канал Baza, это противоречит брачному договору, по которому все должно достаться бывшей модели.

По информации канала, рэпер хочет поделить загородный дом, несколько квартир, машин и иное имущество. Джиган планирует решить все без конфликтов, а также рассчитывает сохранить с супругой взаимное уважение и доверие, поскольку у них есть общие дети.

Адвокат рэпера Сергей Жорин рассказал, что Джиган действительно пытается оспорить условия брачного договора. Он утверждает, что находился в уязвимом состоянии в момент подписания документа — проходил лечение и принимал лекарства, в связи с чем не осознавал, что делает и какие правовые последствия в результате могут наступить.

Напомним, что в октябре 2025 года Самойлова подала иск о разводе с Джиганом. Пара жената с 2012 года и воспитывает трех дочерей и сына. Блогер заявляла, что надеется на мирное расставание и не планирует препятствовать общению отца с детьми.