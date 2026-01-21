Буланова поделилась подробностями личной жизни

Певица Татьяна Буланова призналась, что в ее отношениях с мужем Валерием Рудневым царит полная идиллия, словно они только познакомились. Об этом она рассказала в интервью с порталом «Леди Mail».

По словам Булановой, у нее замечательный муж, которого она любит и ценит. Руднев отвечает ей полной взаимностью. За шесть лет отношений у них ни разу не было серьезных конфликтов — «просто споры, но ни в коем случае не ссоры».

«Поэтому, в общем, ничего не изменилось. У меня такое впечатление, что все как шесть лет назад, как будто только с человеком познакомилась, и у нас еще романтический период. Мне кажется, это в основном благодаря ему, потому что я большую часть времени нахожусь где-то на гастролях. И он меня всегда с нетерпением ждет, я всегда рада видеть его», — рассказала артистка.

Буланова добавила, что хочет проводить больше времени дома, однако считает, что пока есть возможность работать — нужно работать. Она также призналась, что в отличие от мужа не романтик, а вот Валерий часто старается удивить ее сюрпризами.