Алла Пугачева может вернуться на сцену

Певица Алла Пугачева намерена летом вернуться к выступлениям и готова рассмотреть предложения от частных заказчиков за пределами России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, до начала лета артистка корпоративы не рассматривает, так как «сосредоточена на себе и на семейных обязанностях».

«Однако неформально дала понять — стоит ждать величайший камбэк, и летом рассмотрит предложения на мероприятия», — говорится в сообщении.

Напомним, что Алла Пугачева вместе со своим мужем и детьми уехала из России в феврале 2022 года и заявляла, что не планирует возвращаться на родину. Сначала семья обосновалась в Израиле, затем переехала на Кипр.

В 2023 году появились сообщения о том, что Пугачева планирует кратковременно возобновить выступления в период новогодних праздников с гонораром в 500 тысяч долларов, на 150 тысяч больше, чем в 2020 году.