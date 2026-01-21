Татьяна Буланова рассказала правду о сбежавших от нее танцорах

Ушедшие танцоры Булановой стали одной из самых обсуждаемых тем прошлого года. Сейчас у певицы новая команды, но, судя по всему, она еще держит обиду на тех хореографов.

© WomanHit.ru

Татьяна Буланова снова на коне, как и в разгар 90-х. Певица стала народной любимицей наравне с Надеждой Кадышевой, карьера которой тоже переживает ренессанс. На концертах Булановой теперь аншлаги, и в этом успехе немалая заслуга танцоров артистки. Однако не все с хореографами складывается так просто, так хотелось бы певице.

В прошлом году вся страна обсуждала ушедших от Татьяны танцоров. По Сети разлетелось видео, на котором трое участников выполняли «энергосберегающие» танцы, то есть двигались недостаточно живо. Вскоре хореографы покинули Буланову. Сейчас у нее новая команда.

О произошедшем исполнительница рассказала в интервью Леди.Mail.

«Практически получилось так, что бывшие танцоры ушли, отработав треть маршрута. А нам надо было дальше продолжать гастроли еще почти месяц», — начала Татьяна.

Из-за этого им пришлось менять программу и в срочном порядке искать замену. Вскоре в команде появились две девушки, а еще через десять дней приехали профессиональные танцовщицы.

Певица Татьяна Буланова получила благодарность за содействие СК

Что касается «сбежавших» кадров, то о них Буланова рассказала вкратце.