Юрий Дудь* стал участником скандала в Бельгии

В социальных сетях и Telegram-каналах распространилась информация о ситуации в одном из супермаркетов Брюгге (Бельгия), где был замечен российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь* (включен в реестр иноагентов в России), передает Shot.

По данным источника, на фотографии видно, как он проходит к кассе, минуя очередь. Очевидцы сообщают, что блогер опередил нескольких русскоязычных покупателей, после чего объяснил свой поступок спешкой из-за необходимости успеть на рейс и принес извинения.

Инцидент вызвал обсуждение в сети: некоторые пользователи сочли ситуацию проявлением невежливости, другие отнеслись к ней с иронией.

Дудь ответил на вопрос о своих спонсорах

Ранее руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что Юрий Дудь*, возможно, понесет уголовное наказание по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, однако не отправится в тюрьму.

* Включен Минюстом России в список иностранных агентов.