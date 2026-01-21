Экс-жена Цекало скрылась в Латвии с детьми и тайно вышла замуж

Конфликт между продюсером Александром Цекало и его экс-супругой Викторией Галушко начался около трех лет назад. Об этом сообщили «СтарХит» в окружении бывших супругов.

Инсайдеры уточнили, что после разрыва со знаменитостью Галушко продала особняк, а затем уехала из России вместе с детьми — дочерью Александрой и сыном Михаилом. Знакомые продюсера заявили, что с тех пор наследники вынуждены переживать постоянные переезды и смены школ.

«При этом она [Галушко] стала настраивать сына и дочь против отца, продолжая требовать космические суммы», — отметили близкие Цекало.

Продюсер, в свою очередь, считают в его окружении, крайне тяжело переживает разрыв с детьми и всерьез обеспокоен их психологическим состоянием. Уже несколько лет он не видел сына и дочь, хотя всегда был вовлеченным отцом.

«Его особенно тревожит, что дети растут в условиях постоянных скитаний и информационного давления», — утверждают источники.

«СтарХит» отмечает, что в ходе судебного разбирательства выяснилось, что в настоящее время Виктория Галушко проживает в Латвии, тщательно скрывая свое местонахождение.

Доверенность на судебного представителя — будучи гражданкой Украины — она оформила в Риге. Знакомые продюсера обращают внимание на то, что политическая позиция и взгляды Галушко давно не совпадают с российской повесткой. Из-за этого Цекало задается вопросом: на какие цели в итоге расходуются средства, которые он перечисляет.

Кроме того, по данным источников, не так давно Виктория снова вышла замуж и уже несколько лет живет с новым супругом, будучи материально обеспеченной и ни в чем не нуждающейся.