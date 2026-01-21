Смерть мужа, гнев украинцев и конфликт с Лепсом: как живет Тина Кароль

Певице Тине Кароль (настоящее имя — Татьяна Либерман) пришлось извиняться перед украинцами за свое творчество. News.ru рассказал, за что артистку возненавидели соотечественники и что известно о ее жизни.

© Соцсети

Скандал из-за нового клипа

Кароль привлекла внимание украинцев новым клипом. В нем артистка иронично и позитивно рассказывает о проблемах отсутствия воды и электричества на Украине.

«У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро. У нас нет воды, но у нас есть мы… Мы — семья. И мы победим всякое зло», — поет Кароль, сидя в полной темноте.

Публика оказалась недовольна: украинцы сочли композицию циничной и издевательской по отношению к реальным проблемам. Многие подчеркнули и разительный контраст между показанными в видео комфортными условиями и реальностью украинцев.

Пользователи соцсетей стали снимать пародии, заменяя тексты на «правдивые». В одном из роликов мужчина в домашней одежде в конце надел на голову кастрюлю, подписав видео словами: «Счастливее я в жизни еще не был».

Кароль после волны хейта принесла извинения. Она заявила, что находится «максимально в контексте» текущей ситуации и сама сталкивается с бытовыми трудностями, а целью клипа было поддержать людей с помощью искусства.

«Я хотела объединить композицией — отрывком из TikTok — всех, а объединила всех против себя. Ну, получился такой мем. Ничего. Извините меня, пожалуйста. Болезненный для меня мем. Это не заказ, это не методичка от власти, я не выполняю никаких заказов», — заявила Кароль.

Отношение к спецоперации

После начала спецоперации Либерман в интервью украинским СМИ заявила, что стала связываться с друзьями и знакомыми, чтобы те поддержали Украину. Она утверждала, что ее действия привлекли «богатых и влиятельных» личностей, которые выделили миллиарды на помощь.

Также артистка говорила, что помогает украинским женщинам на фронте. Она вкладывает деньги в пошив одежды, белья и обуви для них.

Скандал с Лепсом

В мае 2022 года Кароль высказалась о певце Григории Лепсе после того, как тот выступил в Донбассе. Она заявила, что была права, когда отказала музыканту в сотрудничестве, а также оскорбила исполнителя, сказав, что он станет пищей для червей.

Лепс в ответ заявил, что, несмотря на оскорбления, не собирается менять свою гражданскую позицию.

«Она блестящая певица, великолепная артистка, красивая девушка. Ну, рано или поздно мы все будем кормить червей. Другое дело, кто как проживет свою жизнь. Я вот решил, что должен прожить ее так. Со своей семьей, со своей родиной, я имею в виду», — заявил музыкант.

В то же время Кароль опубликовала в соцсетях снимок Лепса, намекнув, что тот якобы к ней приставал. При этом знаменитость не уточняла, когда и где произошел подобный инцидент.

Личная жизнь

Некоторое время Кароль встречалась с певцом Кириллом Туриченко — пара вместе участвовала в отборе на «Евровидение» в 2006 году. Влюбленные расстались после того, как артистка начала набирать популярность.

В 2008 году исполнительница вышла замуж за украинского продюсера Евгения Огира, которому родила сына Вениамина. В 2013 году мужчина умер от рака желудка. По данным украинской прессы, сейчас Кароль состоит в отношениях с одним из своих танцовщиков.