Аглая Тарасова впервые появилась на публике в статусе условно осужденной

Аглая Тарасова вышла в свет после условного осуждения. Актриса побывала на премьере картины с участием Юрия Колокольникова.

Аглая Тарасова впервые вышла в свет после громкого уголовного дела. Условно осужденная актриса появилась на кинопремьере фильма «Левша», где снялся ее бывший отчим Юрий Колокольников.

Звезда «Интернов» была в скромном черном платье. Аглая пообщалась с журналистами и вскоре удалилась в кинозал. Эксклюзивные кадры с ее появлением опубликованы на портале VOICE.

Также на премьере фильма были мать Тарасовой Ксения Раппопорт и ее младшая сестра София. Девочка является дочерью Раппопорт и Колокольникова. Актеры проживали вместе несколько лет, однако расстались в 2014 году.

Что касается Аглаи, то сейчас она приходит в себе после пережитых серьезных потрясений. В прошлом году ее задержали в Домодедово — у нее обнаружили наркотики. Было возбуждено уголовное дело, Тарасову обвинили в контрабанде запрещенных веществ. В ноябре был оглашен приговор — актриса получила три года условно. Также ее обязали выплатить штраф в 200 тыс. рублей.

Аглая не отрицала свою вину и искренне во всем раскаивалась. При этом она отмечала, что понятия не имела о том, что в ее вейпе содержится запрещенка.

А вот у бывшего Тарасовой Ильи Глинникова дела идут неплохо. Звезда «Интернов» впервые стал отцом, и позавчера он показал своего ребенка.