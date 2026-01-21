Олеся Иванчеко считает, что Тимур Батрутдинов обидел Ольгу Бузову

Ольга Бузова стала гостьей свежего выпуска шоу «Натальная карта» и не избежала вопросов о Тимуре Батрутдинове, с которым её долгое время подозревали в романе и с которым у них так и не вышло построить отношения. Ведущая Олеся Иванченко напрямую спросила у звезды Comedy Club, было ли у него такое, что чувства к коллеге он испытывал, но вовремя не проявил инициативу.

Батрутдинов, смеясь, признался: «Я всегда туплю». Следом он добавил, что в действительности Оля слишком хороша для него, с чем сама Бузова категорически не согласилась.

Олеся решила, что таким образом Тимур обидел Олю, а потому быстро бросила трубку.

Кстати, в этом же выпуске Ольга Бузова опровергла слухи о том, что стала популярнее благодаря разводу с Дмитрием Тарасовым.