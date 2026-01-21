Алкоголизм и депрессия: где сейчас Дмитрий Харатьян

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян 21 января отмечает 66-летие. News.ru рассказал, что известно о карьере актера, а также о том, как он боролся с зависимостью и депрессией.

Карьера

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в Узбекистане. Получил высшее образование в Высшем театральном училище имени Щепкина. За свою карьеру он снялся более чем в 100 картинах, среди которых «Розыгрыш», «Гардемарины, вперед!», «Таинственный узник», «Жених из Майами», «Возвращение мушкетеров», «Смотритель маяка» и другие. За 2025 год с его участием вышли фильм «Каруза» и сериал «ВИА "Васильки"».

Проблемы с алкоголем и депрессия

Харатьян не раз сталкивался с зависимостью от алкоголя. Проблемы начались еще во время съемок картины «Зеленый фургон». После успеха «Гардемаринов» ситуация стала лишь хуже: в итоге он дважды пропустил пробы в фильм «Узник замка Иф». Алкоголизм дополняла серьезная депрессия.

«Я не хотел просыпаться. Я понимал, что утро. И я… опять закрывался одеялом и говорил: „Я не хочу, не хочу в эту жизнь“. Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы закрыться и как бы уснуть. Но это не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира. Я доходил до края несколько раз», — говорил он.

Харатьян открыто говорил о своих проблемах, чтобы продемонстрировать путь выздоровления. При этом он считает свое исцеление удачей.

Отношение к спецоперации

Актер поддерживает спецоперацию, лично посещал российские военные госпитали и побывал в Херсоне. Кроме того, он принял участие в митинге-концерте на стадионе «Лужники» 18 марта 2022 года. Из-за выступления на концерте в Херсоне в честь Дня флага России актер оказался в санкционных списках Украины, Латвии и Канады.

Харатьян подчеркивал, что никогда не стоял перед выбором, на какой стороне оставаться, поскольку его «не было». Он отмечал, что его сограждане сражаются и отдают жизни за «Родину, за флаг, за гимн, за людей, за наше будущее» — в такой ситуации сомнений быть не может.

Комментируя отъезд коллег из России после начала СВО, артист подчеркивал, что каждый имеет право на выбор. При этом он уверен, что покинувшие страну знаменитости совершили ошибку.