СМИ: Долиной грозит жизнь в обычной хрущевке в Лефортово

Народная артистка России Лариса Долина передала ключи от элитной квартиры в Хамовниках покупательнице жилья Полине Лурье. Теперь у артистки из недвижимости остался загородный дом в подмосковном поселке Славино и небольшая квартира в столичном районе Лефортово, передает aif.ru.

© Газета.Ru

"Хрущевка" не идет ни в какое сравнение с элитными апартаментами в Хамовниках. В доме всего четыре подъезда, рядом детская площадка и магазины. Ближайшее метро находится почти в 2 километрах", - сообщает газета.

Как отмечается, Долина приобрела двухкомнатную квартиру на Танковом проезде в Лефортове в 2006 году. Это жилье находится в пятиэтажном доме 1961 года постройки. По информации соседей, она никогда там не жила. Некоторое время назад жители дома встречали в подъезде дочь певицы, однако теперь с ней никто не пересекается. В квартире отсутствует звонок и в окнах не горит свет, пишут журналисты.

До этого сообщалось, что передача квартиры Полине Лурье Долиной завершена. Покупательница получила ключи и теперь может приступать к ремонту. Певица также прокомментировала процесс передачи недвижимости, отметив, что уже нашла новое место для проживания. При этом она не уточнила, где оно находится.