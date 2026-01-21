Лоза назвал Долину мемом

Народная артистка России Лариса Долина уже стала мемом, заявил певец Юрий Лоза, пишет РИА Новости.

«Долина уже вообще рассматривается как мем определенный, ее фамилию произносят как имя нарицательное, кто-то придумал и ввел уже термин "эффект Долиной", даже несколько терминов есть», — высказался он. Артист назвал Долину мемом.

Лоза отметил, что появилась целая терминология, связанная с ситуацией, которая произошла с исполнительницей. Он допустил, что «терминология войдет в жизнь и станет устойчивым словосочетанием». Исполнитель считает, что оно будет на слуху долгое время.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что Долина не сможет наказать авторов мемов, использующих ее изображение.