Долина раскрыла, как устроилась на новом месте жительства

Известная певица Лариса Долина рассказала журналистам, что хорошо устроилась на новом месте жительства. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, исполнительница вернулась из ОАЭ, где отдыхала в пятизвездочном отеле, и во вторник, 20 января, выступила на концерте в рамках ежегодной премии Владимира Высоцкого «Своя колея».

Репортеры попросили певицу раскрыть, где она планирует проживать, где и как она устроилась.

«Устроилась хорошо», — коротко ответила артистка.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила социолог Полина Лурье за 112 млн рублей.

В предпраздничные дни певица вывезла на склад личные вещи, мебель, цифровое пианино и покинула Россию.

19 января 2026 года прошла церемония передачи квартиры законной владелице.

Долина спела про кровную месть после завершения истории с квартирой

Адвокат Лурье заметила, что остались только предметы мебели, которые были оговорены в приложении к договору купли-продажи. Она добавила, что «претензий нет, все достаточно тихо и мирно прошло».