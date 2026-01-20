Долина спела про кровную месть после завершения истории с квартирой
Российская певица Лариса Долина спела про кровную месть после завершения эпопеи с квартирой, сообщает Telegram-канал Super.ru.
Народная артистка дала концерт на сцене премии имени Владимира Высоцкого «Своя колея». Долина исполнила песню «О двух красивых автомобилях».
Долина впервые вышла на сцену после отпуска в Абу-Даби
Ранее стало известно, что Долина потратила 1,4 миллиона рублей на люксовый отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Она провела две недели в Rixos Premium Saadiyat Island.