Продюсер оценил причины снижения гонораров Лепса

Гонорары певца Григория Лепса могли сократиться на несколько миллионов рублей на фоне усиливающегося общественного недовольства высокими доходами артистов. Такое мнение в комментарии NEWS.ru высказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

По его словам, в СМИ появлялась информация о снижении стоимости выступлений Лепса примерно на 5 миллионов рублей, что может свидетельствовать о реакции артистов на общественную дискуссию. Рудченко отметил, что в последнее время активисты и общественники все чаще поднимают вопрос о завышенных, по их мнению, гонорарах представителей шоу-бизнеса.

Он указал, что одним из наиболее резонансных примеров стало обсуждение доходов певицы Надежды Кадышевой, которой, по неофициальным данным, приписывают гонорар в 50 миллионов рублей за одно выступление. Эта информация, по словам продюсера, вызвала заметное возмущение в обществе.

Рудченко предположил, что если сведения о снижении гонораров Лепса соответствуют действительности, то команда артиста могла пойти на этот шаг, чтобы установить более приемлемую для рынка цену и вернуться к уровню прошлогодних расценок, передает «Радиоточка НСН».