Анастасия Волочкова сегодня отмечает 50-летний юбилей. Провести праздник она решила не в ресторане, а на сцене.

Балерина пригласила друзей и поклонников на концерт, который сейчас проходит в центре Москвы.

"В день моего юбилея мне захотелось оказаться на сцене и предстать перед вами в моем творчестве, которым я одержима с 15 лет" ,- сказала Анастасия перед началом концерта.

Ведущей вечера стала светская львица и бывшая девушка Прохора Шаляпина Анна Калашникова. Волочкову она поздравила одной из первых прямо на сцене. Вручила будет цветов и подарок из дорогого модного дома- элитные духи.

Сама Анастасия решила не убирать со сцены все, что ей будут вручать.

"Я все цветочки буду здесь оставлять, чтобы вы видели, как их много, - сообщила Анастасия после первого танца, - я дорожу каждым цветочком, ещё ни одного не оставила на гастролях".

В какой-то момент Волочкова продемонстрировала и свои вокальные данные, спев песню про любовь и про то, что у нее "нет больше слез", и она "одна выпила тебя до дна".

На вечере также ожидается появление друзей Волочковой. Уже приехал Отар Кушанашвили с женой, которая спела песню и пожелала всем любви. Также Волочкову поздравил и сам Кушанашвили. Отар сообщил, что у Волочковой "тинейджерский возраст- 50 лет", а также бросил камень в огород наших звёзд: прошёлся в адрес Андрея Малахова и Анфисы Чеховой. Чуть позже балерина исполнила песню с ещё одним другом- певцом Ромой Жуковым.

Известно, что на вечере ожидается и появление Никиты Джигурды, с которым, по слухам, именинница помирилась. А вот бывший Волочковой Николай Басков не смог прийти, но прислал ей огромный букет роз. Не были замечены и другие поклонники Насти, которым приписывали романы с именинницей. Впрочем подруга Волочковой Анна Калашникова в этот вечер выразила уверенность, что у Насти все будет хорошо, и пожелала ей внуков.