Предавший Волочкову Джигурда объяснил свое поведение

Российский актер Никита Джигурда опубликовал в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) дистанционное поздравление к Анастасии Волочковой, поскольку на публичное празднование 50-летия балерины шоумена «не отпустила» супруга Марина Анисина.

© Соцсети

Джигурда рассказал, что изначально планировал быть на торжестве и даже пообещал Волочковой свое присутствие. Однако его планы изменились, когда об этом узнала Анисина.

«Моя богиня Анис, узнав, что я еду поздравлять Волочкову, устроила грандиозный скандал и выкатила мне ультиматум», — сказал Джигурда.

По словам шоумена, супруга пригрозила ему разводом, а также пообещала выставить его вещи («чтобы я с ними переехал жить к Волочковой»), если он не последует ее просьбе.

«Зная характер богини Анис и то, что Настя неоднократно оскорбляла Марину, я не смог переубедить свою супругу и стал подкаблучником! Извини меня, Настенька!» — подытожил Джигурда.

В поздравлении шоумен сыграл на гитаре песню о Волочковой, подчеркнув ее «божественный» статус.

