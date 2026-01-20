Загоревшая и отдохнувшая Лариса Долина впервые вышла на сцену после возвращения из отпуска в Абу-Даби и окончательного выселения из квартиры в Хамовниках. В распоряжении Super оказались эксклюзивные первые кадры.

Звезда появилась на репетиции в «Центре исполнительских искусств "Градский холл"», где сегодня состоится концерт, посвящённый памяти Владимира Высоцкого.

Звезда не стала скрываться за спинами коллег и стояла в первом ряду во время общего номера — исполнения композиции «Большой Каретный» Высоцкого из альбома «Поговори хоть ты со мной».

Ранее стало известно, что роскошный отпуск обошёлся певице в круглую сумму — более миллиона рублей. Январские праздники Лариса Александровна провела на острове Саадият. Она разместилась в пятизвёздочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Певица выбрала для проживания отдельную виллу.