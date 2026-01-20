«Россия как кормушка»: Цыганова осудила Долину за отдых в Эмиратах
Виктория жестко раскритиковала Ларису за демонстрацию роскошной жизни. Певица считает, что ее коллега по цеху должна вести себя скромнее и не злить народ.
Январские каникулы народной артистки России Ларисы Долиной обернулись публичным скандалом. Пока в Москве решались вопросы с ее недвижимостью, певица вместе с семьей наслаждалась жаркой погодкой в Арабских Эмиратах. Подобное поведение вызвало резкую критику не только у простых людей, но и у ее звездных коллег.
Исполнительница выбрала для своего отдыха пятизвездочный отель в Абу-Даби. Компанию ей составили любимые дочь и внучка. По предварительным оценкам, недельное пребывание у моря обошлось Долиной почти в полтора миллиона рублей. Многие разозлились на певицу и посоветовали ей обратить внимание на отечественные курорты и санатории.
С мнением публики согласилась и Вика Цыганова. В беседе с «Абзацем» она открыто поддержала недовольство общественности. По мнению звезды, в текущей ситуации знаменитостям следует вести себя гораздо сдержаннее. Она отметила, что демонстрация избыточной роскоши выглядит неуместно и вызывает лишь раздражение у аудитории.
«Они (такие артисты — прим. ред.) используют Россию как кормушку, дойную корову. А люди хавают это. Если ты отдыхаешь там, то хотя бы не афишируй, проявляй скромность», — порассуждала Вика Цыганова.