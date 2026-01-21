Директор Ларисы Долиной прокомментировал продолжающийся хейт в сторону певицы

Скандальная история с квартирой не стала помехой для творчества народной артистки России Ларисы Долиной. Несмотря на широкий общественный резонанс, певица продолжает активную концертную деятельность и работу над новыми проектами. Об этом в комментарии для Super заявил её директор Сергей Пудовкин.

© Московский Комсомолец

По его словам, Долина уже вернулась в Москву после участия в концерте памяти Владимира Высоцкого.

«Вопросы, которые связаны с передачей ключей, переездом, любыми другими квартирными или бытовыми вопросами, никогда не помешают народной артистке России выступать, готовить новые песни и делать релизы», — заявил Пудовкин.

Директор певицы выразил уверенность, что основная часть публики сохраняет уважение к заслугам и творчеству артистки, отделяя художественную ценность её работ от шумихи в медиапространстве.

Пудовкин также прокомментировал волну критики в адрес Долиной, напомнив о кармических последствиях пожеланий зла.

«Желать беды и горя человеку кармически опасно. Но тут у каждого свой выбор», — высказался директор.

Он охарактеризовал сложившуюся вокруг артистки ситуацию как «увлекательный аттракцион для многих», подчеркнув, что от её последствий пострадали обе стороны конфликта. При этом Пудовкин поблагодарил поклонников за неизменную поддержку и внимание к творчеству Долиной.