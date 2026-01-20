Директор Долиной ответил на слухи об окончании ее карьеры

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал слухи о том, что артистка может окончить свою карьеру после скандала с продажей квартиры. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пудовкина, скандал с квартирой, а также последующий за ним переезд, не помешают Долиной заниматься творчеством. Он также добавил, что певица постоянно готовит новые песни и проводит выступления.

«Вопросы, которые связаны с передачей ключей, переездом, любым другим квартирным или бытовым вопросам никогда не помешают народной артистке России выступать, готовить новые песни и делать релизы. Что и происходит постоянно», — заявил он.

Долина вернулась в Россию

Долина попала в крупный скандал после попытки продажи своей квартиры в московских Хамовниках. После подписания сделки Долина заявила, что действовала под влиянием мошенников, после чего обратилась в суд. Изначально суд встал на сторону певицы и признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье. Позже это решение было пересмотрено Верховным судом, а Мосгорсуд постановил выселить исполнительницу из квартиры в пользу Лурье.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Долина может прекратить свою музыкальную карьеру.