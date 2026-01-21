«Ее нос и грудь – моя заслуга»: Дану Борисову оскорбили посты дочери в соцсетях

Ведущая Дана Борисова рассказала, что ее отношения с дочерью Полиной продолжают ухудшаться. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что если и критикует дочь, то делает это из лучших побуждений, а ответные посты Полины в соцсетях ее оскорбляют, заставляя отказаться от дальнейшего общения.

По словам ведущей, Полина ее неправильно понимает, воспринимая все ее слова как попытку задеть. При этом звезда уверена, что позволяет себе критику только по нужным поводам.

«Когда она набирает лишний вес, то будет странно, если я начну ее хвалить за это. Я пытаюсь сделать все, чтобы она преобразилась, — привела пример Борисова. — Благодаря мне у нее появилась новая красивая внешность. Это благодаря мне у нее такой красивый нос, грудь. Те хорошие поступки, которые я делаю, быстро забываются, а когда я что-то критикую, то мама сразу плохая».

По словам звезды, посты Полины в соцсетях, в которых она пишет что-то негативное о матери, сильно ее оскорбляют. Борисова заявила, что не понимает такой реакции от своего ребенка, добавив, что, хотя и бывает резкой, в первую очередь руководствуется заботой о здоровье и внешности девушки. Теледива добавила, что раз ее слова воспринимаются в штыки, она лучше будет «вообще молчать» и перестанет разговаривать с дочерью.

Напомним, недавно дочь Борисовой заявила, что получает упреки и оскорбления от матери из-за веса. Она добавила, что отвыкла от такого поведения матери, так как в Москве она живет от нее отдельно, и подчеркнула, что у нее нет ожирения, и ей нравится свой внешний вид.

В марте 2024 года Полина рассказала, что худела с помощью препарата для диабетиков по совету матери. Девушка почти месяц колола «Оземпик», и ее тошнило от еды. По словам дочери знаменитости, она прекратила это делать, осознав возможные последствия.