Раскрыта причина низких продаж билетов на концерты Лепса

Низкие продажи билетов на концерты Григория Лепса связаны с тем, что после новогодних праздников люди предпочитают экономить. Как сообщает News.ru, об этом заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

По мнению эксперта, нельзя сказать, что интерес слушателей к Лепсу пропал, а в действительности многие россияне «сводят дебет с кредитом» и откладывают покупку билета.

«И только к концу месяца или в феврале у многих появится понимание, есть ли у них лишние средства, смогут ли они позволить себе концерт Лепса или нужно отложить это на потом», — заявил Рудченко.

Продюсер отметил, что, по данным СМИ, на весенние концерты певца продана половина билетов — он назвал это неплохим результатом. По словам Рудченко, наполняемость в 70% уже считается аншлагом.

Ранее СМИ сообщили, что после новогодних праздников Лепс столкнулся со снижением интереса к своим выступлениям и был вынужден сократить гонорар с 15 до 10 млн рублей. Несмотря на снижение цены, новых заказов у певца пока не появилось.