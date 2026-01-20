Карьера, рухнувшие браки и главная любовь: жизнь Владимира Хотиненко

Режиссер Владимир Хотиненко стал режиссером после судьбоносной встречи с Никитой Михалковым, однако долго не мог найти женщину, с которой проведет свою жизнь. Starhit вспомнил его биографию в день 74-летия постановщика.

Из архитектора в режиссеры

Владимир Хотиненко родился 20 января 1952 года в Славгороде Алтайского края. В старших классах вместе с родителями он переехал в казахский Павлодар. Юноша занимался легкой атлетикой и даже стал чемпионом Казахской ССР среди школьников по прыжкам в высоту. После выпуска из школы он год проработал художником-конструктором на заводе, а также успел сколотить музыкальный ансамбль, перед тем как поступил в архитектурный вуз Свердловска.

Институт Хотиненко завершил с отличием, но родители немало огорчились, когда после получения диплома сын отказался стать главным архитектором небольшого подмосковного города, предпочтя армию. За образцовую службу ему предоставили отпуск, и он поехал в Свердловск, где творческую встречу устраивал режиссер Никита Михалков.

«Михалков уделил мне внимание, просмотрел мои работы — эскизы какие-то, картинки, рассказы. И тут же сделал втык, напинал по полной — справедливо, кстати. После чего дал совет: "Зачем тебе сейчас на Мосфильме толкаться? Лучше устройся на Свердловскую киностудию, а там разберемся"», — вспомнил Хотиненко.

Режиссерским дебютом Хотиненко стал боевик «Один и без оружия», однако громкий успех пришел позднее, в 1987 году, когда постановщик представил «Зеркало для героя». В 90-х Хотиненко снял картины «Патриотическая комедия», «Макаров», «Мусульманин», «Страстной бульвар», а в 00-е годы — сериалы «По ту сторону волков» и «Гибель империи», драму «72 метра», а также исторические картины «1612» и «Поп». Позднее на экран вышли «Достоевский», «Бесы», «Демон революции». Кроме того, Хотиненко занялся преподавательской деятельностью, став заведующим кафедрой ВГИКа, а также руководителем мастерской при «Останкино».

Неудачные браки и настоящая любовь

В архитектурном институте Хотиненко решил завоевать самую эффектную девушку курса: в итоге Татьяна ответила парню взаимностью. Пара поженилась, а позднее у них появился сын Илья. Владимиру приходилось жить у родителей супруги, что не играло на руку атмосфере в семье.

«Они постоянно говорили дочери: "Зачем он тебе, такой никчемный и бесперспективный, нужен?" А что она могла ответить? Действительно, никаких особых надежд я не подавал. В конце концов мы с женой развелись. Для меня в тот период уже все было подчинено кино, ничего важнее не было. И впоследствии семейная жизнь вообще перестала иметь значение», — признавался режиссер.

Новой любовью режиссера стала актриса Дилором Камбарова. Он впервые увидел ее в фильме «Седьмая пуля» и не знал, что судьба сведет их спустя годы, на съемках картины «В ночь лунного затмения». Дилором отговаривали от романа, однако обаяние Хотиненко взяло верх.

У пары родилась дочь Полина, однако от развода это не спасло. Камбарова вернулась в Узбекистан, а Хотиненко отправился снимать кино в Свердловск, что и привело к ухудшению отношений — восстановить их не удалось. Когда экс-супруга решила переехать с дочкой в США, то режиссер не препятствовал, но отношения с наследницей сохранил. Постановщик поддерживал девушку в тяжелый период, когда та лишилась ребенка, а после и мужа, который умер от инсульта.

«У нее очень сильный характер, она умница. Полина уже давно взрослая и самостоятельная девушка. Я надеюсь, что все у нее сложится», — подчеркивал он.

Следующий брак Хотиненко, с театральным режиссером Виолеттой, оказался самым коротким. Свою судьбу он встретил позднее, на театральном фестивале в Анапе — ей оказалась киновед Татьяна Яковлева. Сперва сценарист отнеслась к постановщику прохладно и скорее с презрением, однако во время новой встречи на съезде кинематографистов в Таллине все же поддалась его обаянию.

«Надо было видеть ее лицо! "И вы здесь?" — сказала крайне неприязненно, с подтекстом: вот только вас тут и не хватало! Но все же "птичка" уже попалась в расставленные сети — дальше она просто принуждена была общаться со мной, тем более что я уже употребил все возможные средства соблазнения, включая даже пение, что сыграло немаловажную роль в моей победе», — рассказывал режиссер.

Яковлева на тот момент была замужем за чилийским режиссером Себастьяном Алакорном, но у пары назрел кризис. По этой причине артистка собиралась оставить мужа и насладиться свободой. Планы нарушил Хотиненко, предложивший Татьяне сопроводить его на семинар во Франции, чтобы проверить, сумеют ли они ужиться в быту. Проверка прошла успешно — вскоре влюбленные сыграли свадьбу. С тех пор супруги всюду ездят вместе, а также работают над общими проектами.