Любовь в кадре, эксперимент в работе и планы на будущее: как живет Слава Копейкин

27-летний актер Слава Копейкин сыграл совершенно новую для себя роль, перевоплотившись в Ерему в сказе «Царевна Несмеяна». В интервью Starhit он рассказал, как соглашается на эксперименты в работе, играет любовь в кадре и какого сказочного персонажа хотел бы сыграть.

Копейкин отметил, что для него всегда интересно находить что-то новое, из-за чего он соглашается играть непривычных для себя персонажей. Он может сказать, что любит играть «в некую сказочность», ведь ему больше подходит драматизм.

«Ерема вообще на меня не похож! Он карьерист, убежденный карьерист, не верящий ни в любовь, ни в дружбу, ни в какие блага, кроме карьеры и денег. В этом я с ним не согласен. Но он претерпевает какие-то метаморфозы, которые ему показывают, что есть что-то другое в жизни. При этом он ответственный, он талантливый, он в целом добрый человек. Но вот что-то в какой-то момент его жизни натолкнуло его на путь карьериста», — рассказал о роли актер.

Однако, несмотря на любовь к экспериментам, Копейкин никогда бы не согласился на какие-либо модификации тела, которые нельзя изменить — пирсинг или тату. При этом для ролей актер готов и стричься, и худеть, и загорать, считая это веселым. На съемочной площадке он существует на «внутренней импровизации».

«В том смысле, что я не знаю, как завтра буду играть сцену. Я вот завтра приду на площадку, увижу партнеров, увижу локацию, реквизит, и уже здесь я понимаю, как это будет происходить», — рассказал Копейкин.

В один момент между героями «Царевна Несмеяна» вспыхивают чувства — Копейкину вместе с актрисой Насти Красовской потребовалось сыграть любовь. Артист уверяет, что особых секретов в этом нет, но есть некоторые штампы.

«Например, выпученные глаза. Ты смотришь на человека на лицо, и не в одну точку, не только в глаза, но и пытаешься изучать его губы, его щеки, нос — все. Когда мы любим мы хотим полностью смотреть на каждую деталь этого человека. И просто наивные, широко открытые глаза, смотрящие на всего тебя, уже кажутся влюбленными», — заявил Копейкин.

Говоря о планах на будущее, артист признался, что из сказочных персонажей сыграл бы Вовку из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». По мнению Копейкина, этого персонажа «все понимают». При этом сам артист отмечает, что уже не подходит герою по возрасту.