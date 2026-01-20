Цискаридзе заставил поклонников говорить о своей свадьбе

Артист балета Николай Цискаридзе заставил поклонников говорить о своей возможной свадьбе. Вызвавшим споры постом он поделился в социальных сетях.

Балетмейстер процитировал известное изречение немецкого композитора Карла Вебера.

«Женись на маленькой, хрупкой женщине, ибо из всех зол надо выбирать меньшее», — написал он.

Поклонники предположили, что Цискаридзе может задумываться о браке.

Цискаридзе 31 декабря исполнилось 52 года, женат он никогда не был. По словам самого народного артиста России, вступать в брак он не торопится, поскольку видел примеры, разубедившие его создавать семью.

