Бузова раскрыла, как в будущем планирует совмещать семью и карьеру

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как в будущем планирует совмещать семью и карьеру.

© Вечерняя Москва

По ее словам, независимо от графика, два дня в неделю она обязательно будет посвящать близким.

— У меня будет день любви, наверное, среда. И день семьи — точно воскресенье. Либо мы куда-то едем, либо идем на спектакль, проводим время с ребенком, День семьи — это досуг, — поделилась знаменитость в шоу «Натальная карта».

Ранее артистка призналась, что в настоящее время не состоит в отношениях, хотя по-прежнему мечтает о семье и детях. По ее словам, подходящего человека рядом пока не появилось. Бузова также прокомментировала слухи о романе с актером Тимуром Батрутдиновым. Она отметила, что между ними никогда не было романтических отношений.

Российский актер Тимур Батрутдинов ранее рассказал, что шоу «План Б», в котором он участвовал вместе с Бузовой, могло закончиться их свадьбой, но артистка встретила рэпера Давида Манукяна, известного под псевдонимом Дава. Актер также отметил, что быстро потерял интерес к шоу после ухода певицы.