«Остаюсь собой»: Волочкова рассказала, на какой возраст себя ощущает

Балерина Анастасия Волочкова 20 января отмечает 50-й день рождения. В беседе с «Вечерней Москвой» знаменитость поделилась, на какой возраст ощущает себя.

Артистка призналась, что у балерин нет возраста. По словам Волочковой, она все еще чувствует себя на 18 лет. Балерина добавила, что каждый возраст прекрасен.

— А еще я человек очень добрый, искренний. Меня за это и любят. А добрые люди не стареют. Поэтому какая разница, сколько лет, — добавила артистка.

Волочкова также отметила, что в свои 50 лет продолжает выглядеть стройной и подтянутой. Она поделилась, что недавно вернулась с Мальдив, где загорала в мини-купальниках.

— А есть такие представительницы прекрасного пола, которым 25 лет, а выглядят уже старухами с целлюлитом, однако они меня еще и осуждают! Но я на них не обращаю никакого внимания, остаюсь собой и не перестаю быть ньюсмейкером. Поэтому Анастасии Волочковой все и звонят. Я ведь делаю рейтинги любому изданию, и телевидению, — отметила Анастасия Волочкова в интервью «Вечерней Москве».

Ранее Волочкова призналась, что готова сменить сцену на музыкальную карьеру, если обстоятельства вынудят ее оставить балет. По словам артистки, в будущем она видит себя вокалисткой.

Незадолго до этого балерина поучаствовала в матче в составе мужской команды в футболке с номером знаменитого футболиста Лионеля Месси, а потом ушла на замену из-за боли в суставах. После этого ее раскритиковали, в том числе и решивший не оставаться в стороне Серов.