Ляйсан Утяшева снялась топлес на балконе в Дубае

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась с голой грудью на балконе. Спортсменка опубликовала видео в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ляйсан Утяшева предстала перед камерой в черных плавках без лифа бикини. Гимнастка позировала в белой полосатой шляпе и солнцезащитных очках. Телеведущая убрала волосы под головной убор и отказалась от макияжа. Знаменитость загорала в шезлонге, а рядом ее муж Павел Воля читал книгу. Видео было снято во время отдыха супругов в Дубае.

© Соцсети

Накануне Ляйсан Утяшева выложила фото, где стояла перед зеркалом в белой футболке с изображением собаки породы такса, которую сочетала с голубым бомбером, красной мини-юбкой и бордовыми кроссовками. Гимнастка добавила к образу солнцезащитные очки, кольца и белые высокие носки с полосками. Знаменитость собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж с красной помадой. Под фото знаменитость поинтересовалась, что поклонники думают о ее новом образе.

До этого Ляйсан Утяшева стала лицом выпуска журнала Elle Arabia. Спортсменка позировала на обложке в юбке с разрезом до бедра, укороченной шубе и замшевых сапогах на каблуках. Волосы ей уложили в пучок и сделали легкий макияж.