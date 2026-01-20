Стало известно, где может жить Долина после продажи квартиры

У российской певицы Ларисы Долиной, по данным СМИ, есть квартира в Лефортово, которую она отдала дочери с внучкой, а также две квартиры в Латвии, приобретенные артисткой 15 лет назад. Однако главным жильем знаменитости считается особняк в Подмосковье.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщили в «КП».

— Поселок, где много лет назад обосновалась певица, находится в 45 километрах от МКАД и расположен весьма удачно — отсюда зимой минут за 20 можно добраться до популярных горнолыжных курортов Сорочаны или Волен. А летом в пешей доступности Икшинское и Пестовское водохранилища, — говорится в материале.

По информации издания, территория поселка открыта, поэтому туда может попасть любой человек на машине или пешком.

— Многие называют этот поселок элитным, но таковыми по сути являются всего две-три улицы из десятка. На остальных можно встретить скромные дома в один этаж и квадратов в 100-150, — передает «КП».

19 января стало известно, что покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье официально может заезжать в жилье. Ее адвокат Светлана Свириденко получила ключи от представителей знаменитости. По словам Свириденко, выселение прошло «тихо и мирно».

В этот же день к дому Долиной в Ксеньинском переулке приехали судебные приставы. Они прибыли, чтобы передать ключи от квартиры артистки Лурье. Однако покупательница жилья не явилась, как и сама Долина.

Также Свириденко рассказала, что исполнительницу и ее родственников сняли с регистрационного учета квартиры. Судебные приставы провели опись имущества и затем передали ключи адвокату Лурье.