Пригожин дал совет Долиной и другим артистам после скандала с квартирой

Стало известно, что квартира певицы Ларисы Долиной в районе Хамовники окончательно передана новому собственнику. Новый владелец установил на дверь новые замки, подтвердив завершение передачи недвижимости. Продюсер Иосиф Пригожин дал совет исполнительницы и остальным коллегам по шоу-бизнесу.

© Вечерняя Москва

Он указал, что каждый артист должен помнить о личной ответственности перед аудиторией, независимо от личных обстоятельств и проблем. По его мнению, подобные истории становятся предметом обсуждений публики, влияя на репутацию исполнителя.

Продюсер призвал коллег бережно относиться к своему имиджу и профессиональной репутации, подчеркнув важность этичного поведения для успешной творческой карьеры, сообщает «Радио 1».

— У каждого есть свои скелеты в шкафу, но публичная личность несет ответственность за все, что происходит вокруг нее. Поэтому надо быть аккуратными. Это совет для всех, — уточнил Пригожин.

19 января к дому Долиной в Ксеньинском переулке приехали судебные приставы. Они прибыли, чтобы передать ключи от квартиры артистки Лурье. Однако покупательница жилья не явилась, как и сама Долина.

Позднее Свириденко рассказала, что Долину и ее родственников сняли с регистрационного учета квартиры. Судебные приставы провели опись имущества и затем передали ключи адвокату Лурье.