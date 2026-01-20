Бывшая ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая снялась в крошечном бикини. Она поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя Елена Летучая позировала перед камерой в бикини с леопардовым принтом, которое дополнила черными широкими брюками, панамой и солнцезащитными очками. Телеведущая также надела ожерелье и несколько браслетов. Знаменитость собрала волосы в косу и отказалась от макияжа. Бывшая ведущая программы «Ревизорро» была запечатлена на пляже на фоне океана.

«Бразильские будни», — подписала пост артистка.

В декабре Елена Летучая подвела итоги года и показала кадры, сделанные в разные месяцы. На одном из фото телеведущая была запечатлена в черном бюстгальтере, который был украшен пайетками. Артистка также надела темный низ, кожаную куртку и солнцезащитные очки. Звезда программы «Ревизорро» добавила к образу золотые серьги, браслеты и ожерелье. Летучая позировала с кудрявыми распущенными волосами и макияжем.

© Соцсети

До этого Елена Летучая посетила предновогодний ужин сервиса «Яндекс Книги», который прошел в Москве. Телеведущая выбрала для закрытого светского мероприятия черное мини-платье, украшенное перьями. Артистка также надела туфли на каблуках, браслет с бриллиантами, серьги и ожерелье. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками и красной помадой.