11-летняя дочь Тимати от Алены Шишковой начала копить на собственную квартиру

Старшая дочь Тимати Алиса начала копить на собственную квартиру. Об этом она рассказала в интервью «Кидс видео». По словам 11-летней звёздной наследницы, она уже даже сделала подборку фотографий того, как должно выглядеть её идеальное гнёздышко. Короче говоря, визуализация и все дела. Дело осталось за малым — накопить на недвижимость. Впрочем, если Алисе и впрямь передалась предпринимательская жилка отца, с этим она справится на раз-два.

Собственной квартирой мечты Алисы не ограничиваются. Она добавила, что также хочет стать востребованной актрисой и чтобы бабушка Симона была здорова.

«Хочу, чтобы я стала очень хорошей и востребованной актрисой, чтобы мной гордился папа, Симона (бабушка), мама. А третья мечта — чтобы у Симоны здоровье было хорошее», — призналась Алиса.

Ранее старшая дочь Тимати рассказала о своей первой любви. Девочка призналась, что впервые влюбилась, когда ей было всего пять лет. Несмотря на это, встречаться с мальчиками она не торопится. Алиса уверена: для первых отношений идеальный возраст — 14–15 лет.