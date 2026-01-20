«Мы уйдем с радостным чувством»: мама Заворотнюк обратилась к Чернышеву

Мама актрисы Анастасии Заворотнюк Валентина посетила вместе с внучкой Анной ледовое шоу «Щелкунчик», в котором выступает фигурист и вдовец артистки Петр Чернышев.

© Вечерняя Москва

В своих соцсетях Анна Заворотнюк поделилась эмоциями от шоу. По ее словам, шоу прошло на высшем уровне.

Дочка актрисы также показала кадры, на которых Чернышев дал слово Валентине Заворотнюк.

— Петенька, спасибо, дорогой! Я хочу сказать вам огромное спасибо! Вы можете дарить настоящее счастье! Мы уйдем сегодня с таким радостным чувством. Спасибо вам большое! — рассказала мама актрисы.

Ранее певица Алена Кравец сообщила, что супруг покойной актрисы Петр Чернышев решил поставить крест на личной жизни. Он остался жить с дочкой Милой в доме в Крекшине, превратив особняк в некое подобие музея артистки.

В июле старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при переезде в Соединенные Штаты. Впечатлениями от учебы в другой стране она поделилась в блоге.

Заворотнюк-младшая ранее сообщила, что впервые стала матерью, опубликовав видео с новорожденным ребенком в своих социальных сетях. Малыша назвали Марселем.