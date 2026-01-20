Ольга Орлова призналась, что проходит непростой жизненный этап

Ольга Орлова призналась, что проживает непростой этап. В личном блоге поклонники задали артистке вопрос, что происходит с ней в последнее время.

По их мнению, экс-солистка «Блестящих» выглядит грустной.

«У меня непростой период», — коротко ответила она одной из поклонниц.

Детали своего состояния и другие подробности того, что происходит сейчас в её жизни, Орлова раскрывать не стала.

Поклонники активно поддержали Ольгу, пожелав ей как можно скорее преодолеть все трудности. «Оля, мы с вами», «Оля, ангела-хранителя вам. Обязательно всё будет хорошо», «Главное, чтобы со здоровьем все было в порядке, остальное преодолеете, Ольга. Вы сильная духом женщина!» — пишут читатели Орловой в её Telegram-канале.

Напомним, в декабре прошлого года Ольга Орлова рассказала, что её 3-летней дочери потребовалась помощь врачей. Диагноз и другие детали состояния малышки Ани артистка раскрывать не стала, однако призналась, что врача пришлось вызывать на дом.

