Анастасия Волочкова празднует 50-летие: «Я была рождена стать балериной»

Сегодня 50 лет исполнилось Анастасии Волочковой, главной по шпагатам и бокалу просекко с клубникой. Для многих артистка — личность весьма спорная, ведь в последние годы имя Волочковой ассоциируется со скандалами и провокационными высказываниями. Однако спору нет: Волочкова — человек большого таланта, и её вклад в искусство балета невозможно отрицать.

© Super.ru

Немногие отмечают, что за чередой громких конфликтов, откровенных нарядов, спорных романов и резких заявлений о коллегах, стоит невероятной красоты женщина, прошедшая непростой жизненный путь. Особенно несправедливым считается увольнение артистки из Большого театра, которое она смогла через суд признать неправомерным спустя более 10 лет.

В важный день Волочкова опубликовала трогательный пост в личном блоге в запрещённой соцсети и показала снимок, сделанный сразу после её рождения. Она напомнила о своём юбилейном концерте и поблагодарила поклонников за поздравления.

«Это было 50 лет назад… Я была рождена, чтобы стать балериной. А сегодня отмечаю день рождения и танцую юбилейный концерт в Театре на Цветном. И красная дорожка в 20:30. Спасибо всем, кому небезразлична моя судьба, всем, кто желает мне добра. Я счастлива, если от моего присутствия в этой жизни кому-то становится светло. И спасибо за бесчисленное количество поздравлений с раннего утра», — высказалась она.

Кстати, в преддверии своего юбилея Анастасия Волочкова помирилась почти со всеми, с кем у неё оставались какие-либо недопонимания. Лишь с двумя близкими людьми ей так и не удалось восстановить добрые отношения — речь о матери и дочери балерины. Недавно она признавалась, что их даже не будет на празднике по случаю дня рождения балерины.